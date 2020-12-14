Д.О. Вернер На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски... Комментарий к новости: Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»

Алексей Мужчины, проводите днк-тест при рождении детей и о своём намерении извещайте подруг вначале отношений. Не согласна, барагозит - следующая. Комментарий к новости: Каждый второй ДНК-тест на отцовство – отрицательный