Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта объяснил, зачем необходимо повышение минимального взноса на капремонтНовогодняя программа для юных северян стартует в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.20 19:30

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Последние комментарии

Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
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Василий Иванович Данч
23.12.20 11:08
Ул. Челюскинцев д. 27. Отключили холодное и горячее водоснабжение, в графике нет отключения. Почему?
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 23 декабря
Д.О Вернер
21.12.20 06:54
Ой, и это Вы сами, без ОНФ, пошли за правдой?
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес по-мурмански: Грязное дело»
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