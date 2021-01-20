Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска. А где же наши ряженые (учащиеся МБОУ КШМ)? Почему они не участники месячника оборонно-массовой и спортивной работы? Толку в учебе никакого, но они же о, как, научились на скорость разбирать-собрать А Комментарий к новости: В Мурманске состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы

Андрей Если бы там, действительно, кто-то собрался открыть гей-клуб, то, учитывая настроения в обществе, уж точно не стал бы распихивать всем подряд в почтовые ящики рекламу про гей-кухню и гей-музыку. Он Комментарий к новости: В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб