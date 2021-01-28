Редакция «Арктик-ТВ» следит за ходом дела о мурманских «чёрных» риэлторахОпять взрывают, снова дороги перекрывают
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.21 19:30

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Последние комментарии

Николай Остенбакен, горожанин.
28.01.21 11:08
Обновление подвижного состава АО «Электротранспорт» г. Мурманска- важная составляющая развития города-героя. Новые низкопольные электролайнеры очень ждут горожане и гости города-героя. Но я поправл
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Д.О. Вернер
26.01.21 22:21
Так на АЭС ток государственный, а от ветряков ток частный... https://www.youtube.com/watch?v=CaQxqt5ErAg
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
26.01.21 21:07
Я и весь коллектив МБОУ КШМ обращаемся к Вам, коллективам МБОУ города-героя! Защитим Андрианова Василия Геннадьевича от обвинений и пенсионерку Ананьину Л. А.! Они оба ОЧЕНЬ дороги для образования го
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис обсудил с министром образования и науки региона Ольгой Дзюбой вопросы развития сферы образования
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