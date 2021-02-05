День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.21 19:30
ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-
Последние комментарии
Горожанин.
05.02.21 20:45
Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд
Комментарий к новости:Хроники одной таинственной лужи
Горожанин.
05.02.21 17:49
КДМ сейчас, в данный момент (17:50), ждут на подъеме от ул. им. Витуса Берига до ул. Кооперативная. Затор образовался солидный!
Горохов Виктор Матвеевич
05.02.21 13:45
Добрый день. Рекомендую взять контроль работу микроавтобусов рейс № 51 - почти все пассажиры едят в них без масок и водители абсолютно на это не реагируют, не делают даже замечаний.
Комментарий к новости:В правительстве Мурманской области новые назначения и перестановки
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дьявол и Дэниэл Уэбстер». Художественный фильм (16+)23:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на картофель, репчатый лук и белокочанную капусту-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 1 рубль, а доллар потерял почти 62 копейки-PRO Энергетику (18+)Качество предоставления коммунальных услуг населению на особом контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек