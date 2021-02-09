Бурак Смирнова Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". От своего имени и имени всего коллектива МБОУ КШМ выражаю соболезнования родным и близким Василия Николаевича Благова. Это тяжелая утрата не только для родственников, но и для всего коллектива и учащ Комментарий к новости: Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов

Наталья Светлая память Василию Николаевичу. Как за своих родных молюсь за него каждый день, на кладбище всегда посещаю. Таких людей больше не встречаю, к сожалению. Доброе отзывчивое сердце перестало так рано Комментарий к новости: Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов