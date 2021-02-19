День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.21 19:30
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Последние комментарии
Игорь Кириллов.
18.02.21 20:03
Зато у псевдопатриотов, членов "Единой России" пенсионеров Прямиковой и Белошеева зарплата ВЕСЬМА ОЧЕНЬ хорошая! Сократить должности замов и отправить этих двух пенсионеров не заслуженный отдых. Како
Комментарий к новости:Обильные снегопады выявили низкий уровень зарплаты у работников УДХ
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
17.02.21 20:57
В специальном репортаже: «Мурманск. Городские хроники» упоминается и памятная акция, приуроченная к Дню вывода советских войск из ДРА. В ней приняли участие учащиеся МБОУ КШМ. А мне вспомнился россий
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»
Иван
17.02.21 07:26
Какая оплата на сайте поставщика?! Зачем врать. Мурманская ТЭЦ на своем сайте ничего не принимает и оплатить невозможно. УК Заполярье сервис, ООО ЕРЦ, капремонт, домофон - тоже самое. Продвинутых на в
Комментарий к новости:Оплатить квитанции за услуги ЖКХ можно без комиссии
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