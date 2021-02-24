Ерохин Виктор Петрович, сочувствующий.

Причина этой трагедии - бедность и бесправие граждан России-страдалицы. Она в который раз обнажила, то о чем мы сами знаем! Почему человек не отказался от сей работы и сел за руль и рычаги шнекоротор