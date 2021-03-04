Мурманская область – лидер по числу резидентов Арктической зоны РФНа Мончегорской промплощадке Кольской ГМК построят современный логистический центр
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.21 19:30

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Последние комментарии

Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
Комментарий к новости:Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск
Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему на Севере жить хорошо? Ответ знает Юрий Макаренко, «крестоносец» МГТУ
Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»
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