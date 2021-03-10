Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило Комментарий к новости: Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные

Татьяна А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!! Комментарий к новости: Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск