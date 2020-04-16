Светлана Добрый день, прошу разместить информацию о вновь заболевших коронавирусом 16.04.2020 с разбивкой по населённым пунктам: 22 -Белокаменка, а остальные 19 - где? До сих пор такая информация была, а сегод Комментарий к новости: Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: растёт число выздоровевших, но и госпитализированных тоже

Zdoroviak Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает! Комментарий к новости: Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии