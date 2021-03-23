День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.03.21 19:30
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Последние комментарии
Евгений
22.03.21 17:39
А вы за МкАд углубитесь и уверен, что тоже очаруетесь увиденным. На Руси говорят, что свинья везде грязь найдет!
Комментарий к новости:От восхищения до пессимизма – всего два километра
Беляева Татьяна
20.03.21 17:48
Баренбойм, верни оригинал справки от нотариуса Ерохиной на 1500 руб.
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Александр Баренбойм – что нам ждать от нового КоАП с 1 января 2021 года
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
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