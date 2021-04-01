День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.21 19:30
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Последние комментарии
Сегрей Иванович
31.03.21 21:44
Опять эти веерные рассылки... Людям работать не дают
Комментарий к новости:В Ленинском районном суде Мурманска в разгар рабочего дня эвакуировали людей
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
31.03.21 14:44
И снова здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои коллеги по работе и общей борьбе - заместители директоров по ВР МБОУ города-героя! Я обращаюсь к Вам, зрители телеканала «Арктик-ТВ» и мои ко
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Без трубы виноватые
Сергей Иванович
30.03.21 21:30
У Вас теперь так новости будут публиковаться? Без текста и одним видео? *** Сергей Иванович, редакция уже давно размещает на сайте новости в виде полного выпуска и отдельными сюжетами с текстами.
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