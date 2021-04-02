День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.21 19:30
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Последние комментарии
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
Алексей Борисович
01.04.21 21:59
Спасибо. Хороший, краткий, грамотный репортаж
Комментарий к новости:Дом аварийный - с вещами на выход – в маневренный фонд!
Сегрей Иванович
31.03.21 21:44
Опять эти веерные рассылки... Людям работать не дают
Комментарий к новости:В Ленинском районном суде Мурманска в разгар рабочего дня эвакуировали людей
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