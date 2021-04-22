Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Я и коллектив КШМ посмотрели сюжет телеканала о акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. И я, как заместитель директора по Воспитате Комментарий к новости: Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска

Николай В.К. А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански