Алексей Борисович Косаревский Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало. Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О столичной составляющей плана «На Севере – жить!» - Евгений Никора

Коля Когда власть не сменяема - она становится невменяемой Комментарий к новости: Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска