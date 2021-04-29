Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате Комментарий к новости: Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере

Илья Александрович П. Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства. Комментарий к новости: Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере