«... Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить». Вячеслав Володин Здравству

Прохожий

Нарисовался Хозяин Миши Советского с Ютуба, который пиарит изменение конституции, путинский строй и иное, где во всем виноваты америкосы и т..д