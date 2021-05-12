День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.21 19:30
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.05.21 16:47
«... Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить». Вячеслав Володин Здравству
Прохожий
11.05.21 15:10
Нарисовался Хозяин Миши Советского с Ютуба, который пиарит изменение конституции, путинский строй и иное, где во всем виноваты америкосы и т..д
Антонина Викторовна Ф.
10.05.21 14:43
Прекрасно! Очень проникновенно.
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