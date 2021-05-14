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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.21 19:30

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ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
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Последние комментарии

Ольга
14.05.21 20:15
Е.Федоров! Это тот, кто голосовал за увеличение пенсионного возраста, за повышение тарифов и налогов, ввоз ГМО и пальмового масла в Россию, за снижение расходов в бюджете на медицину и образование. Вс
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
Михаил
14.05.21 17:55
Есть другое предложение: чтобы пенсионеры с хорошим северным стажем не нуждались в дополнительном доходе, местные власти должны им дать приличную надбавку к пенсии. Тогда и рабочие места для молодежи
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Елена
14.05.21 17:25
Ужасно. это трагедия для семьи, в первую очередь. Желаю молодому человеку скорейшего выздоровления. Надеюсь, что при новом начальстве действительно будут разбираться в произошедшем, а не как в декабр
Комментарий к новости:Странный выстрел прозвучал в машине
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