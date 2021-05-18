Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, педагоги города-героя, мурманчане! К Вам обращается ПАТРИОТКА земли Кольской Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова). Земляки, защитим от нападок Председателя Совета депутатов города Мурманс Комментарий к новости: Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?

Вася Вы там совсем рехнулись??? ЧТО такого Важного делает обычная продуктовая сеть? Может она дофига дотаций региону даст? или рабочих мест? или налогов? А может она поможет развитию региона?? Накой хрен В Комментарий к новости: В старый магазин зашла новая торговая сеть