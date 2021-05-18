День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.05.21 19:30
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.05.21 15:08
Здравствуйте, педагоги города-героя, мурманчане! К Вам обращается ПАТРИОТКА земли Кольской Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова). Земляки, защитим от нападок Председателя Совета депутатов города Мурманс
Вася
15.05.21 14:40
Вы там совсем рехнулись??? ЧТО такого Важного делает обычная продуктовая сеть? Может она дофига дотаций региону даст? или рабочих мест? или налогов? А может она поможет развитию региона?? Накой хрен В
Комментарий к новости:В старый магазин зашла новая торговая сеть
Валентина
15.05.21 11:41
Требования предпенсионников законны, понятны. Обращусь к пенсионерам. Думаю, что здоровье у нас всех с возрастом не улучшается. Давайте уже уделять ему больше внимания, а еще внукам, хобби, досугу. А
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