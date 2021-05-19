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Марина Мурманчане! Может, кто знает вожатых или пионеров из бывшего лагеря от Мурманского тралового флота, который располагался в Бологовском районе Тверской области (иногда его называли Березайка или Ободо Комментарий к новости: «Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+