День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.21 19:30
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Последние комментарии
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.05.21 21:11
Григорий, здравствуйте. Заверяю Вас, Ваших сторонников и всех родителей учащихся нашего ОУ, удостоенного в 2018 году гранта, от своего имени и имени всего коллектива МБОУ "Кадетская школа города Мурма
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