Мария Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса. Комментарий к новости: Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!

Игорь Ваасильевич А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение! Комментарий к новости: Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин