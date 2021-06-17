павел Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям. Комментарий к новости: Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая

Простачок Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н Комментарий к новости: Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая