YanG Если этот в топе, то скоро мы будем в ж***! *** Купюры внесла редакция. Комментарий к новости: Андрей Чибис вошёл в топ-10 губернаторов новой волны согласно исследованию ЭИСИ

Татьяна Рыбкина Скажите пожалуйста, касаются ли все эти выплаты с 1 июля Законных пенсионеров- опекунов детей до 16 лет и в каком размере в Дагестане? Спасибо Комментарий к новости: Некоторым категориям россиян с середины 2021 года полагаются новые социальные выплаты