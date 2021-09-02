Ирина А что, Светлане кто-то хорошо заплатил, чтобы начала топить Алмаза. По поводу рабочего (насколько поняла, именно рабочего, а не дворника. Он выполнял эти функции), слышала другую версию гибели. Украша Комментарий к новости: СВОИМИ СЛОВАМИ: Мне страшно, но ждите продолжения истории, если меня к тому времени не закопают

Виктор Умные остановки нужны. Но почему не учат этих ребят умным поступкам? Например, уступать места старикам, беременным, инвалидам? Ни в школах, ни в колледжах, ни в вузах... Забыли, что прежде надо воспит Комментарий к новости: В Мурманске появилась «умная» остановка