День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.21 19:30
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Последние комментарии
Ирина
02.09.21 16:51
А что, Светлане кто-то хорошо заплатил, чтобы начала топить Алмаза. По поводу рабочего (насколько поняла, именно рабочего, а не дворника. Он выполнял эти функции), слышала другую версию гибели. Украша
Виктор
31.08.21 23:11
Умные остановки нужны. Но почему не учат этих ребят умным поступкам? Например, уступать места старикам, беременным, инвалидам? Ни в школах, ни в колледжах, ни в вузах... Забыли, что прежде надо воспит
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
Иванушка
31.08.21 14:56
Что-то в последнее время меня тревожит мысль: "умных остановок", "умных троллейбусов", "умных городов", "умных квартир" становится всё больше и больше, а про то, что больше становится умных людей, н
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
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