День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.20 19:30
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Последние комментарии
Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
GARPIN@
05.05.20 08:46
Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать!
Комментарий к новости:«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки
Виктор Федоров, полковник в отставке
04.05.20 07:39
1. Спасибо начальнику УФСБ по СФ за работу органа в архиве. Вот еще бы «архивисты» стали внимательней и не тиражировали бы пропагандистские штампы советского периода. 2. Что такое эскортирование воен
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