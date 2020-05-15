День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.20 19:30
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Последние комментарии
Семен
15.05.20 13:41
Глава города, чтобы пропиариться, даже детей малолетних не пожалел! Прошёл в маске и перчатках с улицы, в верхней одежде. Зачем? Зачем лишний раз рисковать жизнями людей, если так опасен вирус, про ко
Комментарий к новости:Евгений Никора поздравил мурманские семьи
Анатолий К.
13.05.20 21:19
Уж не знаю, как там в правительстве считают, но Мурманскстат пишет, что у нас смертность в этом году растёт. За январь-февраль скончались 1515 северян, а в 2019 году за это же время 1494. Кто врёт?
Руслан
12.05.20 21:54
Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход реконструкции сквера у памятника С. М. Кирову. Эта зона отдыха - один из трех объектов, которые в этом году реконстру
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