Виктор Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы. Комментарий к новости: Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель диретора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", спец. в Здравствуйте, мурманчане и жители облласти! Вас приветствует Юлия Бурак (Смирнова), БОЛЬШОЙ специалист в области педагогики. На прошедшем областном слёте кадетских классов Мурманской области «Арктич Комментарий к новости: В столице Заполярья прошёл областной слёт кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России»