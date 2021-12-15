День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.12.21 19:30
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Последние комментарии
Светлана
15.12.21 12:54
Современные писатели говорят о Советском Союзе как о лучше этапе в русской литературе? Это что вообще? Союз писателей был карательным органом, запрещал таланты, пытался контролировать творчество. Лишь
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
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