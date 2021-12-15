Светлана Современные писатели говорят о Советском Союзе как о лучше этапе в русской литературе? Это что вообще? Союз писателей был карательным органом, запрещал таланты, пытался контролировать творчество. Лишь Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как заполярные поэты и писатели выходят на российский уровень - Илья Виноградов и Борис Лукин

QR Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше Комментарий к новости: Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте