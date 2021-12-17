День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.21 19:30
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:46
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане и гости города-героя! Снова с Вами Юлия Бурак (девичья фамилия Смирнова), заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:32
Здравствуйте, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе, гости города-героя! От своего имени, имени БОЛЬШОГО специалиста в области ПЕДАГОГИКИ, имени всего прославленного коллектива МБОУ КШМ говорю
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:24
Здравствуйте, Руслан Владимирович! Вас приветствует в моем лице весь коллектив прославленной МБОУ КШМ, МБОУ - обладателя гранта в СВЯЗИ с НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ! Мы, администрация МБОУ
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