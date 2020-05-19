День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.20 19:30
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Последние комментарии
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
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Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
Семен
15.05.20 13:41
Глава города, чтобы пропиариться, даже детей малолетних не пожалел! Прошёл в маске и перчатках с улицы, в верхней одежде. Зачем? Зачем лишний раз рисковать жизнями людей, если так опасен вирус, про ко
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