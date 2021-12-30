Время новостей на «Арктик ТВ». В студии - Максим Голямин. Здравствуйте!

Сегодня будет необычный выпуск, журналисты редакции сами представят свои новости, ну, а я немного расскажу о своих коллегах.

Эллина Ким, вероятно, самый социально активный участник нашего маленького коллектива. Она всегда поддержит любое начинание.

Марина Шумилова, самый молодой корреспондент редакции. Студентка четвёртого курса, учатся в МАГУ на журналиста. Интересна история, как она попала к нам.

Котики любят рыбу, но треску в кляре вряд ли стали бы пробовать. Они ведь привередливые. Кристина Харатова подготовила сюжет о необычных породах, которые живут в Мурманске.