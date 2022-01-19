Кто бы мог подумать, что в Мурманске в январе выпадет снег! К таким превратностям погоды ни жители, ни тем более многие управляющие компании, оказались не готовы.

Первые, как только пошли снегопады, начали едва ли ни в каждом сообществе бить тревогу и сыпать обращения: пешеходам трудно ходить, автомобилистам ехать по каше и почти невозможно припарковаться. Северянам можно только посочувствовать, а вот вторым - посоветовать купить лопату и трос покрепче. И сначала внимательно смотреть, куда едешь, где копать, а потом ставить на стоянку.

Сейчас ситуацию уже удалось переломить, многие проезды почищены, но не все. Конечно, никто из тех, кто каждый день привыкли ездить на личном транспорте, от него не откажется. Принцип переждать и дать время службам, у нас как-то не работает. Не верят люди тому, что техника справится оперативно. А вера во многие управляющие компании так и вовсе уже не держится даже на хлипком волоске.

С другой стороны, не поедешь на машине на работу, помешаешь уборке снега, поедешь – станешь участником коллапса, попадешь в сложные метеоусловия. Или ещё чего похлеще! Об этом регулярно предупреждают и ГИБДД и МЧС. Получается замкнутый круг на снежном поле.

Обо всём по порядку покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».