День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.22 19:30
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Д.О. Вернер
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Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
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