День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.22 19:30
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Последние комментарии
А. М.
07.04.22 06:38
Светлая память Яркому, Умному, Темпераментному человеку Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Не раз упоминалось его имя, как представителю эпохи. Да, это аватар эпохи контрреволюции. Нет он не ее творец
Комментарий к новости:После продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Д.О. Вернер
05.04.22 14:07
А как правильнее: - леди Заполярья; - леди морошкового края; - леди края рабообработчиц или - бывшего Советского Заполярья?
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Женя
05.04.22 09:21
Странно, что медиков не привлекают, в больницах у которых регулярно умирают жертвы преступников.
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