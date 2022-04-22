В рамках XXI Московского пасхального фестиваля в столице Заполярья выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством одного из самых известных дирижеров современности Валерия Гергиева.

Фирменный поезд с яркой и большой надписью «Московский пасхальный фестиваль» прибыл на платформу Мурманского вокзала. Его пассажиры – известные музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Это праздник для нашего региона, для жителей Мурманской области, для гостей, кому удастся попасть на сегодняшний концерт. Это важное событие в культурной жизни нашего региона, и оно отвечает концепции развития культурной жизни Мурманской области, Заполярья. Мы каждый год всё больше средств стараемся выделять на гастроли таких выдающихся личностей в сфере культуры и искусства».

Плотный график не позволяет музыкантам расслабиться ни на минуту. В этом году коллектив Мариинки и маэстро планируют преодолеть не менее 20 тысяч километров пути и выступить более чем в 25 городах России. Мурманск принимает почётных гостей первым. Всего несколько часов, чтобы выдохнуть после долгой дороги, ещё раз отрепетировать программу и вот, уникальный коллектив выходит на сцену филармонии, чтобы поразить северных зрителей.

Настоящая классическая музыка, судя по реакции в зрительном зале, из моды не выйдет никогда. Каждый приезд Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра собирает на мурманских концертных площадках аншлаги.

Андрей Попов, помощник художественного руководителя, генерального директора Мариинского театра В.А. Гергиева: «Очень легко и очень приятно работать с Мурманском, с городом и организацией. Благодарны губернатору: за приглашения, за оперативность, чёткие поручения».

Во время выступления оркестра завороженная публика старается не издавать ни единого звука: мобильные телефоны убраны в дальний карман, восхищенные взгляды направлены на сцену.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я отдыхаю, когда присутствую на концертах. Отдыхаю, с одной стороны, а с другой стороны, в этот момент постоянные заботы уходят, мозг очищается. В этот момент ты тоже задумываешься о каких-то глубоких и глобальных вещах».

Всех желающих, которые хотели бы насладиться классической музыкой под управлением гениального маэстро, филармония вместить не смогла. На помощь пришли современные технологии.

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «Самое главное, что этот концерт будет транслироваться одновременно на все площадки, где установлен виртуальный концертный зал, люди в живом режиме будут смотреть этот концерт».

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева уже ждут в Беломорске и Петрозаводске. Мурманский зритель проводил музыкальный коллектив громкими и долгими овациями.