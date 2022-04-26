Д.О. Вернер "В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода Комментарий к новости: Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева

Александр А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении. Комментарий к новости: На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей