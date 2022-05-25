День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.22 19:30
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Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
24.05.22 17:20
Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ирина
24.05.22 00:11
Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Павел
23.05.22 09:15
Что-то я не заметил прирост зарплаты на 7000! Это наверное у депутатов приросло?! h88
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