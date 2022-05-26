VitamiN 2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее. Комментарий к новости: Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

Д.О. Вернер Странно: День Победы праздник СССР, а в материале пишут про тех, кто не сберег СССР, но празднуют этот День... Комментарий к новости: Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ