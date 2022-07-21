Людмила Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie Комментарий к новости: С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»

Инга Как можно получить открытку, если ты из далека? Комментарий к новости: Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле