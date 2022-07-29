Плотные скальные породы усложнили начало строительства нового корпуса Мурманского областного онкологического диспансера Мурманский областной онкологический диспансер совсем скоро получит новый корпус, оснащённый по последнему слову техники. Проект нового корпуса областного онкодиспансера был разработан при участии врачей.

Плотные скальные породы усложнили начало строительства нового корпуса Мурманского областного онкологического диспансера

Мурманский областной онкологический диспансер совсем скоро получит новый корпус, оснащённый по последнему слову техники. Проект нового корпуса областного онкодиспансера был разработан при участии врачей.

Подрядчик уже демонтировал остатки строения, когда-то расположенного на месте нынешней стройки, и приступил к формированию котлована. Поскольку скальные породы, на которых будет стоять хирургический корпус, очень твёрдые, их дробление связано с определёнными сложностями.

Ирина Вабищевич, министр строительства Мурманской области: «Взрывные работы пока пытаемся не проводить, стараемся обойтись дроблением этой скалы. Плотность породы приличная, поэтому тяжело идёт работа. Техника работает, но сложно. Хотим обойтись без буровзрывных работ».

Согласно проекту, на территории, превышающей 2 тысячи квадратных метров, будет стоять 9-этажное здание, в котором разместятся и операционные, и отделение реанимации, и вспомогательные подразделения. Специалисты Мурманского областного онкодиспансера уже много лет мечтают о современном хирургическом корпусе для своего учреждения.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «В новом 9-этажном корпусе мы планируем разместить отделение реанимации. А самое главное, там будет новый операционный блок с новой системой вентиляции, а также три хирургических отделения на 125 коек. Мы очень ждём этот корпус, наши специалисты ждут этот корпус, наши пациенты ждут. Мы будем работать в нормальных, современных условиях и добиваться максимального результата».

Ориентировочно, корпус будет завершён до конца 2024 года. Пригодное для транспортировки оборудование будет перенесено в новые стены, а та аппаратура, которая требует монтажа в коммуникации здания будет сразу же установлена ещё на этапе строительства.

Оперблок будет снабжаться кислородом от собственной кислородно-газификационной станцией, а дизель-генераторная установка обеспечит здание электричеством, несмотря на внешние условия.

Под Мурманском авиабомбу времён Великой Отечественной войны уничтожили специалисты из Санкт-Петербурга

Авиабомбу времён Великой Отечественной войны, найденную ранее на береговой линии в районе посёлка Минькино, вывезли на полигон и уничтожили. Операцию проводили спасатели из Санкт-Петербурга, которые прибыли в Мурманск специально для этой цели.

Опасную находку на побережье Кольского залива обнаружили во вторник, 26 июля. Инженеры Северного флота идентифицировали снаряд как ЭСЦЭ - 50, немецкая пятидесятикилограммовая фугасная авиабомба времён Великой Отечественной войны.

Сильно проржавевший снаряд представлял серьёзную угрозу. Для его транспортировки и ликвидации в Мурманскую область прилетел пиротехнический расчёт Невского спасательного центра МЧС России. Спасатели аккуратно доставили бомбу на полигон и уничтожили.

Теперь береговая линия рядом с Минькино снова безопасна.

Максим Королёв, начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Невского спасательного центра МЧС: «Была обнаружена немецкая авиабомба Sc-50. Она уничтожена на полигоне накладным зарядом. Без происшествий. Авиабомба обезврежена».

Пожар или поджог? В Кандалакше на ул. Заводская, 1 произошло возгорание

Огонь охватил нежилое здание.

По данным очевидцев, 28 июля в Кандалакше вспыхнуло здание возле магазина строительных и ремонтных материалов. Столб дыма был виден за несколько километров.

Пользователи социальных сетей предполагают, что помещение подожгли, впрочем, в причинах произошедшего предстоит разобраться пожарным специалистам.

Пострадавших нет, однако, в результате пожара здание обгорело на всей площади, большая часть кровли обрушилась.

Спасателям на территории пожарной части №20 в Коле сегодня было жарко

В чемпионате по пожарно-строевой подготовке приняли участие Мурманский, Кольский, Оленегорский, Кандалакшский, Кировский и Печенгский филиалы государственной противопожарной службы.

Такие соревнования проходят на территории Мурманской области ежегодно.

Александр Алексеев, и.о. заместителя начальника Управления гражданской обороны ЧС и ПБ Мурманской области: «Все профессиональные навыки, которые они получают на занятиях, они обязательно применяются в их ежедневной боевой работе при спасении людей, при тушении пожаров, потому что здесь элементы как раз тушения огня, использование пожарно-технического вооружения, слаженной работы по номерам. Всё, что они здесь показывают, это итог того, чему они научились, что они умеют, что они могут и применяют обязательно при работе на пожаре».

В чемпионате приняли участие 6 команд по семь человек. Перед тем как участвовать в областных соревнованиях внутри филиала проходит тщательный отбор.

В пожарную эстафету включено надевание боевой одежды и снаряжения пожарного на время, транспортировка пострадавшего на плече, установка выдвижной пожарной лестницы в окно третьего этажа, прокладка рабочей рукавной линии, самоспасение из окна четвёртого этажа и тушение огня порошковым огнетушителем.

Михаил Жмуцкий, ведущий специалист отдела подготовки Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области: «У нас самому возрастному участнику около 60 лет, есть у нас такой Заозерский Тарас Серафимович - легенда пожарной охраны. Работает, кстати, командиром отделения в двадцатой пожарн6ой части».

И вправду, Тарас Серафимович самый старший в команде, сейчас ему 61 год. В профессию пришёл ещё молодым парнем в 22 года. Сейчас, чтобы поддерживать форму, он в свободное время ходит в бассейн, не забывает и про полюбившиеся в хоккейные коньки. Как отмечает ветеран, силы есть, готов продолжать нести службу. Он даже берёт отпуск, чтобы участвовать в соревнованиях и с улыбкой вспоминает, как пришёл в профессию.

Тарас Заозерский, командир отделения 20 пожарной части по охране, г. Кола: «Честно говоря, друг мой хороший позвал, а я без раздумья ушёл с завода, где получал больше, ушёл в пожарную охрану. Всё нравится, как в 1983 году устроился, так сразу стал заниматься пожарно-прикладным спортом».

Все команды настроены решительно. Победителей наградят кубками, медалями и дипломами.

Танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота осваивали «танковую карусель»

В Мурманской области танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота совершенствуют свои навыки ведения боя на танках Т-80 БВМ с учётом опыта современных военных конфликтов.

Занятия с танковыми экипажами по вождению боевых машин, тактике действий и огневой подготовке проводят офицеры, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.

В процессе занятий на полигоне танкисты отрабатывают непрерывное ведение огня по условному противнику в паре, когда один экипаж прикрывает второй при поочередной смене огневых позиций. Такую тактику ведения боя называют «танковой каруселью». На Северном флоте этот элемент подготовки танкистов усложнили – сектора стрельбы и последовательность поднятия мишеней заранее экипажам неизвестны. Вдобавок, военным в ходе выполнения упражнения необходимо использовать естественные укрытия.

Представители турбизнеса могут претендовать на субсидии на конкурсной основе

Бизнес сможет получить субсидии до 10 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, создание кемпингов и пляжей в регионе. Приём конкурсных заявок стартует – 1 августа.

Получателей субсидии определят по итогам конкурсного отбора, организованного комитетом по туризму Мурманской области, приём заявок – с 1 по 10 августа. Размер субсидии зависит от направления проекта, максимальная сумма 10 млн рублей. Средства можно направить на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов, связанных с созданием кемпингов и автокемпингов, приобретением туристического оборудования, разработкой новых туристских маршрутов, созданием электронных путеводителей. Так же развитием доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулированием инклюзивного туризма, организацией круглогодичного функционирования и доступности плавательных бассейнов, а также обустройством пляжей на морских побережьях и пресных водоемах в соответствии с ГОСТ.

Подробные условия размещены на сайте комитета.

Один день с министром. Выпускники региональных вузов приняли участие в необычном проекте

В рамках проекта «Один день с министром» выпускникам региональных вузов провели экскурсии по Центру управления регионом и зданию правительства Мурманской области.

Для начала руководитель Центра информационных технологий Игорь Егоров объяснил ребятам, как работают инвестиционный и туристический порталы Мурманской области, Единая цифровая платформа управления регионом и многое другое.

Игорь Егоров, руководитель Центра информационных технологий: «Выпускникам рассказал о направлении развития Мурманской области в рамках цифровизации. Это различные информационные системы, как они работают, как облегчают жизнь граждан и как помогают органам власти обеспечивать процветание региона и улучшение жизни северян».

Центр управления регионом открыли в 2020 году и за это время он сумел серьёзно упростить диалог между властью и горожанами.

Алексей Медведев, руководитель ЦУР: «Мы агрегируем всю обратную связь из Интернета, то есть сообщения в социальных сетях крупных пабликов, в пабликах правительства и администраций - всё, что жители оставляют на этих страницах, сигнализируют о тех или иных бытовых проблемах. А также возможности порталов «Наш Север» - региональный и «Госуслуги» - федеральный вместе расширяем. Все это скапливается у нас, мы распределяем поток сообщений по исполнителям, управляющим компаниям, ведомствам, администрациям, а также контролируем качество ответов и взаимодействуем с исполнителями».

Такие экскурсии нацелены на поиск активной и амбициозной молодёжи, которой интересно понаблюдать за внутренней кухней местных органов власти. Заинтересовавшись, ребята могут прийти на стажировку или даже на работу.

Елизавета Розаева, участница проекта «Один день с министром»: «Я была волонтёром на ярмарке вакансий, там был стенд от правительства Мурманской области. Як нему подошла, там мне сказали, что я могу записаться, могу поучаствовать в такой программе, меня пригласят на экскурсию, можно будет поговорить с министром. Мне было интересно поговорить с каким-нибудь министром, что-то новое узнать о регионе, поэтому я записалась».

Затем участники проекта отправились в правительство Мурманской области, где ознакомились с работой приёмной губернатора, залами заседаний, рабочим местом главы региона, а также пообщались с министром внутренней политики Мурманской области Анной Головиной.

Алина Масленникова, участница проекта «Один день с министром»: «Самое интересное, наверное, было посмотреть, где заседает наше правительство. Посмотрели несколько залов, где принимаются решения, где проходят каждую неделю по понедельникам совещания с губернатором Мурманской области, где они рассматривают сводку за неделю».

Ознакомительные экскурсии – это только первый этап проекта «Один день с министром».

Сергей Авчинников, начальник отдела развития гражданской службы управления государственной службы и кадров аппарата правительства Мурманской области: «Активная фаза этого мероприятия пройдёт несколько позже. Ребята распределены по министерствам, исходя из их образования и компетенциям. В дальнейшем министры будут встречаться с каждым, скажем так, интервьюировать их, смотреть их и, возможно, приглашать на стажировку в том или ином министерстве».

Для региона молодые и талантливые кадры очень важны. Чтобы заинтересовать и удержать их, необходимо прилагать усилия и поддерживать выпускников вузов. И возможно, вскоре вчерашние абитуриенты загорятся идеей строить карьеру в органах власти и помогут в развитии Мурманской области.

Известный путешественник Федор Конюхов совершит полёт на мотопараплане с Земли Франца Иосифа до Северного полюса

В прошлом году знаменитый путешественник уже был на полюсе. Больше десяти суток, а точнее 249 часов 25 минут он в одиночку просидел на дрейфующей льдине.

До арктического архипелага Фёдор Конюхов планирует добраться на борту атомного ледокола «50 лет Победы», который отправится в рейс уже во вторник. Расстояние от места старта до полюса составит около 900 километров. Если во время полёта не хватит топлива, параплан сядет и путешественник будет дожидаться подхода атомохода, который заберёт его на борт. Но организаторы экспедиции надеются, что бензина хватит на весь путь.

Все детали полёта пока не сообщаются, но предполагается, что путешественник будет совершать его не один, а в команде.

Предстоящий рейс ледокола «50 лет Победы» будет коммерческим. Пассажиры, купившие туры, станут свидетелями легендарного полёта Фёдора Конюхова, который, без сомнения, войдёт в историю арктических путешествий.

«Музей компьютерной техники» - выставка старых «монстров» и игр

Выставка «Когда компьютеры были большими» разместилась на третьем этаже «Научки». Здесь представлены вычислительные машины, носители информации, гаджеты и игровые консоли первых поколений.

Юлия Мосеева, библиограф отдела информационного обслуживания ГОБУК «МГОУНБ»: «Наш зал электронных ресурсов владеет компьютерами, но компьютеры эти современные. Но компьютеры не всегда были такими маленькими, когда-то они были большими. Деревья были маленькими, а компьютеры были большими. Поэтому у нас возникла идея сделать небольшой мини-музей – выставку старой компьютерной техники».

Часть экспонатов принесли читатели, а другую часть составили старые и списанные компьютеры библиотеки. Вся техника рабочая, её можно потрогать и использовать. Сейчас уже сложно представить, что раньше носители информации были ничтожно малых объёмов и этого вполне хватало для работы. Есть в коллекции и мечта многих детей 90-х – тетрис и приставки поколения NES.

Юлия Мосеева, библиограф отдела информационного обслуживания ГОБУК «МГОУНБ»: «Наверное, кто-то и вспомнит, а кто-то и сможет поиграть сейчас в тетрис».

Как и любая выставка в стенах библиотеки, эта не обошлась без книг. Пособия советских учёных, краткие руководства. Всё это необходимо, если посетителю экспозиции понадобится помощь в понимании принципов работы некоторых экспонатов. К слову, выставка функционирует постоянно в пределах графика работы учреждения.

«Табуретка» объединит северян на нескольких творческих площадках

Основные мероприятия фестиваля «Табуретка» пройдут в Городском парке 20 августа, но к тематическим активностям можно присоединиться уже с 5 августа.

В рамках фестивальной кинолаборатории участники смогут посетить курсы по созданию фильма и попробуют себя в роли киноделов. Всем желающим будет предложено написать сценарий или сыграть роль, поработать гримёром или раскадровщиком, выступить режиссёром или подобрать подходящие съёмочные локации. Созданные в процессе короткометражные фильмы покажут на ключевом мероприятии фестиваля.

С 12 по 20 августа в Мончегорске будет работать школа стендапа. Преподавателями выступят блогеры, а также участники Московской школы стендапа. Начинающих комиков научат подбирать темы для монологов и использовать юмористические приёмы в своих выступлениях.

Ещё одна активность – индустриальный пленэр. Он пройдёт 19 августа. Новички и опытные художники напишут виды Мончегорска под руководством опытных мастеров. Завершит мероприятие выставка работ участников.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля «Табуретка», а также с условиями участия в нём можно в группе события в соцсети «ВКонтакте».