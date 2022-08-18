Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.

В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови