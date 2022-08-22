Походный Атаман МГКО СКФ ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс Комментарий к новости: В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр

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