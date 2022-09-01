"...в 2022/2023 учебном году будут вводиться должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями..." Этих вводят, а участковых полицейских "выводят"...

Д.О. Вернер

"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...