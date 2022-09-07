День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.22 19:30
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.09.22 23:21
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Пишет Вам квасная патриотка Юлия Бурак (Смирнова). Я и учащиеся МБОУ КШМ - школы-получателя гранта в 2018 году с связи с низкими
Цыбули с квасом.
05.09.22 23:08
А где же Вася-Василек Андрианов? В этом году Вася отпраздновал юбилей- 50 лет, сил навалом, а его не было. Где же он?
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Никита Савчук
04.09.22 11:01
Даня красавчик!
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