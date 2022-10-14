День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.22 19:30
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Прекрасный материал, всем добра!
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Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
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