Д.О. Вернер Данный доклад Мурманскстата Администрация и Правительство Губернии обязаны взять за основу и в корне изменить отношение к судьбе Губернии... Комментарий к новости: В Мурманской области в январе–августе текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%

Д.О. Вернер Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так... Комментарий к новости: Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов