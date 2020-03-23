День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.03.20 19:30
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Последние комментарии
Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
Ирина
23.03.20 09:15
В договоре УК прописано, что они должны делать, чтобы придомовая территория находилась в надлежащем состоянии. Жильцы каждый месяц платят за услуги, которые должны получить от УК. Недополучение эти
Александр
23.03.20 08:49
Бывший , будущий представитель УК " Севжилсервис" вдруг стал вирусологом и экономистом и рассказывает на ТВ о том , что он , что то , где то от кого то услышал. И мастерски раздает советы. БРАВО. Наве
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